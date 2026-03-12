В Санкт-Петербурге открылся дилерский центр Voyah и Evolute

В Санкт-Петербурге открылся дилерский центр, представляющий автомобили на новой энергии от китайских брендов Voyah и Evolute, что подчеркивает их расширение на российском рынке. Проект осуществлен группой компаний «Аларм-Моторс», а сам салон расположен в северной части города, занимая общую площадь 1200 квадратных метров, из которых примерно 400 отведены под шоу-рум для демонстрации моделей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Voyah

На территории центра функционирует сервисная станция с пятью постами, способная обслуживать до 700 машин в месяц, что обеспечивает поддержку как новых, так и уже находящихся в эксплуатации автомобилей этих марок. Рядом установлены три зарядные станции для электромобилей и подключаемых гибридов, две из которых являются быстрыми и позволяют зарядить батарею менее чем за час.

Согласно планам «Аларм-Моторс», новый дилерский центр к 2026 году сможет занять около 20% продаж Voyah и Evolute в Санкт-Петербурге, отражая растущий спрос на автомобили с альтернативными источниками энергии. Это открытие демонстрирует усиление позиций китайских производителей в России, где модели на новой энергии постепенно увеличивают свою долю на рынке.