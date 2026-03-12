Volkswagen занял 53% рынка компактных автомобилей в Европе

Концерн Volkswagen прочно удерживает лидерство в европейском сегменте компактных автомобилей, контролируя свыше половины этого рынка. Согласно аналитике Dataforce, бренды группы занимают около 53% продаж в классе C, где первенство сохраняет Volkswagen Golf, за которым следуют Skoda Octavia и Toyota Corolla. В топ-10 также входят модели ID.3, Cupra Leon, Seat Leon и Cupra Born, что обеспечивает доминирующую позицию концерна. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Volkswagen

Однако сам сегмент компактных хэтчбеков и универсалов постепенно сокращается из-за растущего предпочтения европейцев к кроссоверам и внедорожникам. Снижение спроса привело к уменьшению числа доступных моделей: если в 2009 году их было около 64, то сейчас осталось примерно 34, причём некоторые, как Ford Focus, уже покинули рынок.

В 2025 году почти все модели из первой десятки показали падение продаж, а в январе сегмент в целом сократился примерно на 22% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на эти тенденции, компактные автомобили Volkswagen сохраняют популярность как на первичном, так и на вторичном рынке.

Многие потребители продолжают считать их оптимальным выбором для повседневного использования благодаря практичным размерам, современным технологиям и экономичности. Это подтверждает устойчивый спрос, даже на фоне общего сокращения класса.