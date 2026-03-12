Ferrari выпустит спортивную версию своего мощного кроссовера

Ferrari готовит новую версию Purosangue. Компания рассматривает возможность модернизации шасси своего V12-кроссовера Purosangue. Это может привести к появлению более производительной версии модели. Об этом сообщает Carscoops.

Несмотря на то что Purosangue уже зарекомендовал себя как один из наиболее динамичных и эффектных кроссоверов на рынке, Ferrari продолжает работать над улучшением модели. По имеющимся данным, вскоре может быть представлена версия с ещё более высокими эксплуатационными характеристиками, призванная усилить позиции бренда в противостоянии с Lamborghini Urus.

По данным Bloomberg, новая версия Purosangue получит доработки, направленные на улучшение и без того выдающейся управляемости. Производство новой модификации может стартовать во второй половине года. Новая версия Purosangue сохранит 6,5-литровый атмосферный V12 от нынешней модели. Пока неизвестно, подвергнется ли двигатель изменениям. На данный момент кроссовер развивает 715 л.с. и 716 Нм крутящего момента.

Работа Ferrari над обновлением Purosangue вполне ожидаема: с момента премьеры прошло около трёх с половиной лет, а конкуренты вроде Lamborghini, Bentley и Porsche уже успели предложить покупателям по несколько модификаций своих кроссоверов.

