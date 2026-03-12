Глава BMW рассказал о будущем электромобилей и конкуренции с Китаем

В условиях глобальных вызовов автомобильная отрасль демонстрирует адаптивность, о чём свидетельствуют недавние комментарии Оливера Ципсе, руководителя BMW, готовящегося покинуть свой пост. Он обратил внимание на сложности, вызванные геополитическими конфликтами, торговыми барьерами и стремительными изменениями в индустрии, подчеркнув, что рост цен на топливо не является главным драйвером спроса на электромобили — на выбор покупателей влияют и другие аспекты, такие как доступность зарядных станций и тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© BMW

Ципсе также высказался по поводу конкуренции с китайскими производителями в Европе, отметив, что опасения о доминировании азиатских брендов преувеличены, поскольку их доля на рынке пока невелика. По его мнению, успех в автопроме определяется не рыночным сегментом, а грамотной стратегией, инновациями и силой бренда, что позволяет BMW сохранять конкурентоспособность благодаря разнообразным технологиям и гибкости производства.

Глава компании подчеркнул, что в современном мире полностью автономная индустрия невозможна, приведя в пример зависимость европейских автопроизводителей от азиатских технологий аккумуляторов, которые развивались при государственной поддержке. BMW, в свою очередь, фокусируется на самостоятельной разработке батарей, но для массового выпуска сотрудничает со специализированными партнёрами, что, по его словам, обеспечивает баланс между инновациями и масштабируемостью.

Ципсе раскритиковал планы по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, указав на сильные технологические компетенции Европы в этой области. Его заявления отражают стратегию европейских брендов, направленную на сохранение гибкости в эпоху энергоперехода — одновременное развитие электромобилей, гибридов и традиционных моторов, что становится ключевым трендом для автомобильного рынка.