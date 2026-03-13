Обновленный Mitsubishi Outlander PHEV поступил к дилерам в Австралии

В Австралии стартовали продажи обновлённого гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV 2026 модельного года, причём дилеры уже получили первые экземпляры. Цены начинаются от 58 990 австралийских долларов за базовую пятиместную версию ES, а семиместная модификация Aspire стоит 66 790 долларов. Более оснащённые версии Exceed и Exceed Tourer оцениваются в 71 640 и 74 490 долларов соответственно. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mitsubishi

Техническая начинка осталась прежней: гибридная система включает 2,4-литровый бензиновый двигатель, два электромотора и батарею ёмкостью 22,7 кВт·ч. Полный привод является стандартным. По данным WLTP, автомобиль может проехать до 86 километров только на электричестве, а в цикле NEDC этот показатель достигает 103 километров. При заряженной батарее средний расход топлива составляет около 1,5 литра на 100 километров.

Внешние изменения коснулись переднего и заднего бамперов, а также дизайна колёсных дисков. Доступные цвета кузова включают White, Cosmic Blue, Graphite Gray, Sterling Silver, White Diamond, Black Diamond и Red Diamond, причём некоторые оттенки предлагаются только в определённых комплектациях. В салоне обновилась центральная консоль с улучшенной эргономикой и дополнительными местами для хранения.

Во втором ряду сидений увеличена поддержка и длина спинок для большего комфорта. В версиях Exceed впервые появились вентилируемые передние сиденья, а топовая комплектация Exceed Tourer получила подогрев второго ряда и массажные функции для передних кресел. Базовая комплектация оснащена 12,3-дюймовым мультимедийным экраном, беспроводной интеграцией смартфонов, светодиодной оптикой и камерой заднего вида.

Более дорогие версии добавляют беспроводную зарядку, расширенный пакет систем безопасности, аудиосистему Yamaha и улучшенную шумоизоляцию. Эти обновления направлены на повышение практичности и комфорта модели, сохраняя при этом её гибридную эффективность.