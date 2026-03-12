Новое поколение BMW iX1 получит задний привод и платформу Neue Klasse

Новое поколение электрического кроссовера BMW iX1, обозначенное внутренним индексом NB5, находится в стадии активной разработки, о чём свидетельствуют зимние испытания прототипа в Швеции. Компания решила пропустить обычный рестайлинг и сразу перейти к созданию полностью обновлённой модели, которая будет построена на инновационной платформе Neue Klasse, с запланированным началом серийного производства в ноябре 2027 года на заводе в Регенсбурге. Ключевым техническим изменением станет переход на задний привод, поскольку новая архитектура поддерживает только заднеприводные и полноприводные конфигурации, в отличие от текущей базовой версии с передним приводом, а в линейке появятся варианты с двумя электромоторами и полным приводом. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© BMW

Модель оснастят электродвигателями шестого поколения и новыми цилиндрическими батарейными элементами с повышенной плотностью энергии, что приведёт к заметному росту запаса хода и мощности зарядки. Для сравнения, нынешний iX1 поддерживает зарядку до 130 кВт, тогда как новые системы могут достигать примерно 400 кВт, что значительно ускорит процесс подзарядки. Интерьер также подвергнется кардинальной переработке: вместо традиционной приборной панели внедрят систему Panoramic Vision с проекцией информации у основания лобового стекла, а центральную часть займёт большой экран мультимедийной системы в формате планшета. Этот электрический кроссовер станет частью следующей волны новинок на платформе Neue Klasse от BMW, с мировой премьерой, ожидаемой незадолго до запуска производства, что подчёркивает стремление бренда к технологическому лидерству в сегменте электромобилей.