Honda отменяет три модели серии 0 и пересматривает EV-стратегию

Японский автопроизводитель Honda принял решение пересмотреть свою стратегию в области электромобилей, отказавшись от разработки трёх ключевых моделей новой линейки. Компания полностью остановила проекты Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon и Acura RSX, которые изначально предназначались для рынка Северной Америки. Основной причиной такого шага стали замедлившиеся темпы роста продаж электромобилей в США, связанные с изменениями в программах субсидирования и смягчением экологических норм для традиционных двигателей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Дополнительным фактором, повлиявшим на решение, стала усилившаяся конкуренция со стороны новых игроков, особенно из Китая и других азиатских стран. Эти производители активно внедряют передовые программные платформы, системы помощи водителю и концепции автомобилей, определяемых программным обеспечением. В результате Honda ожидает значительные финансовые потери: операционный убыток может достигнуть 5700 млрд иен в текущем финансовом году из-за списания оборудования и затрат на прекращение разработок.

Тем не менее, компания не отказывается от электрификации полностью, а временно смещает фокус на гибридные модели, спрос на которые остаётся стабильным. Особое внимание будет уделено развивающимся рынкам, таким как Индия, где Honda планирует расширять модельный ряд гибридов и повышать их ценовую привлекательность. Этот подход позволяет сохранить гибкость в условиях неопределённости на мировом автомобильном рынке.