Volkswagen рассекретил дизайн электрокара ID.3 Neo

Volkswagen модернизировал свой первый электромобиль. Volkswagen официально подтвердил: преемник электромобиля ID.3 выйдет в середине апреля под именем ID.3 Neo. Как заявили в компании, хэтчбек получит обновлённую технику и программное обеспечение. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Volkswagen опубликовал официальные эскизы ID.3 Neo. На них виден узнаваемый силуэт, дополненный новыми дизайнерскими деталями, которые сближают электрокар с готовящимися к выходу моделями ID. Polo и ID. Cross.

Главное внешнее изменение — решётка радиатора, объединившая светодиодные фары, и более лаконичные воздухозаборники в бампере. Профиль остался прежним, а вот корма обновилась: задние фонари получили новую светодиодную графику, а нижняя часть двери багажника теперь окрашена в цвет кузова. Кроме того, Volkswagen может предложить свежие цвета и диски.

Как отметил глава дизайна Volkswagen Андреас Миндт, при обновлении одной из ключевых электрических моделей бренда ставилась задача добиться «чистых пропорций, уверенных поверхностей и более выразительного цифрового характера». Напомним, ID.3 дебютировал в 2019 году как первый электромобиль VW, созданный на специализированной платформе, а в 2023-м уже пережил одно обновление. Нынешний рестайлинг стал для него вторым.

Главная техническая новинка ID.3 Neo — мультимедийная система Innovision со встроенным магазином приложений для стриминга, игр, зарядки и парковочных сервисов. Кроме того, Volkswagen отказался от сенсорных панелей на руле, вернув привычные тактильные кнопки.

Ранее сообщалось, что Ferrari выпустит спортивную версию своего мощного кроссовера.