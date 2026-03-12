Continental поставляет шины для всех топовых производителей электромобилей

Шины Continental теперь поставляются всем десяти ведущим производителям электромобилей в регионе EMEA, включая BYD, Volkswagen, Stellantis, BMW, Nio, Hyundai и Renault, по итогам 2025 года. Это сотрудничество подчёркивает растущий спрос на специализированные покрышки, вызванный особенностями электрокаров, такими как больший вес и высокий крутящий момент. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Continental

На глобальном уровне Continental работает с 17 из 20 крупнейших производителей электромобилей по объёму продаж. В Северной и Южной Америке компания обслуживает восемь из десяти лидеров рынка, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — семь из десяти. Эти цифры отражают стратегические инвестиции бренда в технологии для электрокаров, начатые задолго до их массового распространения.

Основные усилия разработчиков сосредоточены на снижении сопротивления качению, уменьшении шума и увеличении допустимой нагрузки. С 2023 года все шины, оптимизированные для электромобилей, маркируются логотипом EV-compatible. Например, линейка EcoContact достигла седьмого поколения, предлагая инновационные решения для повышения эффективности.

Модель EcoContact 7 оснащена боковинами с аэродинамической структурой, вдохновлённой поверхностью мяча для гольфа. Такая конструкция снижает турбулентность воздуха, что помогает экономить энергию при движении. Эти разработки демонстрируют, как Continental адаптирует свои продукты к требованиям современного транспорта.