УАЗ начнет выпускать внедорожники с китайским автоматом

УАЗ Патриот и Пикап получат китайскую автоматическую коробку передач.

По его словам, в настоящий момент инженеры предприятия проводят полный цикл работ по адаптации новой трансмиссии – от калибровки до испытаний. Поставщиком выступит один из ведущих китайских производителей АКП.

«По характеристикам и потребительским свойствам новый автомат не уступает решениям от европейской компании Punch, применявшимся на УАЗе до 2022 года», – уточнил источник.

В пресс-службе Ульяновского автозавода официально подтвердили факт проведения технических работ, связанных с интеграцией новой трансмиссии, но от подробных комментариев пока воздержались. Ожидается, что автомобили с новой АКП появятся в продаже к 2028 году.

Напомним, ранее на внедорожники УАЗ устанавливались шестиступенчатые автоматические коробки с гидротрансформатором 6L50 от французской фирмы Punch Powerglide. Выпуск таких версий был остановлен в 2022 году.

