В РФ выставили на продажу новый ВАЗ-2110

На платформе "Авто.ру" появилось объявление о продаже седана ВАЗ-2110, сошедшего с конвейера в 1998 году. Владелец заявляет, что на одометре у автомобиля лишь 5139 км - это означает, что ежегодно автомобиль проезжал в среднем менее 200 километров. За машину просят 750 тысяч рублей.

Продавец не вдается в подробности истории автомобиля. Учитывая год выпуска, это один из ранних автомобилей данной модели, произведенных в Тольятти, причем в самой простой комплектации. Машина оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 73 лошадиные силы. Коробка - механика.

Автомобиль предлагается в редком для ВАЗ-2110 зеленом оттенке "Игуана", а его салон обит тканью. Судя по предоставленным фотографиям, как лакокрасочное покрытие, так и внутреннее убранство "десятки" выглядят отлично.

