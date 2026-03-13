Электрический Mercedes-AMG C-Class замечен на дорожных испытаниях

В Швеции на дорожных испытаниях был замечен прототип электрического спортивного седана Mercedes-AMG C-Class EQ, скрытый плотным камуфляжем, но уже раскрывающий некоторые технические особенности. Через прорези в камуфляже заметен ярко-голубой оттенок кузова, а автомобиль оснащён крупными высокопроизводительными колёсами и перфорированными тормозными дисками, характерными для моделей AMG. Крупный активный задний спойлер, важный для электромобилей, не только создаёт дополнительную прижимную силу, но и оптимизирует аэродинамику, снижая сопротивление воздуха. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© AMG

Новая модель будет построена на современной платформе, используемой также для будущего электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC EQ, что предполагает применение 800-вольтовой архитектуры для поддержки сверхбыстрой зарядки аккумулятора. В силовой установке ожидаются электромоторы нового поколения eATS 2.0, разработанные Mercedes-AMG, с возможностью использования осевых электродвигателей YASA, известных высокой плотностью мощности. Ранее подобная технология демонстрировалась на концепте AMG GT, где суммарная мощность превышала 1300 лошадиных сил.

Официальная премьера электрического AMG C-Class запланирована на ближайшие годы, поскольку бренд постепенно переводит свои спортивные модели на электрическую платформу. Mercedes-AMG активно готовится к электрической эпохе, и новый C-Class EQ может стать одной из ключевых моделей. Если серийная версия получит технологии от концепта AMG GT, рынок спортивных электромобилей может пополниться одним из самых мощных игроков.