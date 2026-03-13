Таможенники арестовали автомобиль москвича из-за ошибки бывшего владельца

Московскому автомобилисту предстоит отстоять права на свою машину через суд. Предыдущий владелец транспортного средства ввез его в Россию с нарушениями, но многомиллионный штраф за это получил москвич, сообщает Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

История началась два года назад, когда житель столицы по имени Яков купил Dodge Charger. По его словам, единственный владелец машины приобрел ее в Японии и перегнал через Казахстан в Россию. В мае 2025 года автомобиль был арестован сотрудниками петербургской таможни прямо на парковке в Москве.

Мужчине объяснили, что при ввозе через Казахстан автомобиль не был задекларирован по правилам Евразийского экономического союза. По словам пострадавшего, при оплате «экономического ущерба от нелегального ввоза» транспортного средства в размере 3,2 миллиона рублей таможенники обещали сразу же вернуть машину.

Яков решил связаться с бывшим владельцем Dodge Charger. Объяснив ситуацию, он рассчитывал, что продавец возьмет на себя отплату штрафа, но продавец прекратил выходить на связь.

На данный момент долг перед таможенными службами так и не погашен. Легенда американского автопрома рискует оказаться в федеральной собственности. Яков настроен решительно и намерен обращаться в суд, чтобы добиться отмены штрафных санкций и возврата собственности.

Ранее стало известно, что таможенная служба Южной Кореи объявила об ужесточении контроля за вывозом автомобилей в Россию.