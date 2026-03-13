$79.0791.39

Xiaomi начал отгрузку электромобилей SU7, готовя массовый запуск в 2026 году

Китайский технологический гигант Xiaomi демонстрирует амбициозные планы по выходу на рынок электромобилей, активно готовя к массовому запуску свою новую модель SU7. На пекинском заводе компании уже началась масштабная отгрузка готовых автомобилей в дилерские центры, причём с территории предприятия ежечасно выезжает порядка 80 машин. Такие темпы позволяют предположить, что ежедневный объём отгрузок может достигать примерно 800 единиц, а к марту подготовленный запас способен составить около 16 тысяч автомобилей, что указывает на формирование значительных складских запасов перед стартом продаж. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Xiaomi ускоряет производство нового SU7 перед стартом продаж
© соцсети

Новая версия электромобиля уже поступила в демонстрационные залы бренда, представленная в 492 магазинах, расположенных в 143 городах Китая, включая такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин. Предварительные заказы на модель были открыты ещё в январе, а официальный запуск на рынок запланирован на апрель 2026 года. Автомобиль получил серьёзные технологические обновления, среди которых лидар, вычислительная платформа автопилота мощностью 700 TOPS, 4D миллиметровый радар и система Xiaomi HAD с архитектурой end-to-end.

Базовые версии Standard и Pro построены на 752-вольтовой электрической платформе, при этом модификация Pro способна проехать до 902 км по циклу CLTC. Топовая комплектация Max использует 897-вольтовую архитектуру и поддерживает сверхбыструю зарядку, позволяя в оптимальных условиях добавить до 670 км запаса хода всего за 15 минут. Все версии оснащаются электромотором Xiaomi V6s Plus и спортивной тормозной системой, а более дорогие комплектации дополнительно получили двухкамерную пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы.

Такие активные темпы подготовки производства подчёркивают серьёзность намерений Xiaomi закрепиться на конкурентном рынке электромобилей. Массовый запуск модели SU7 может стать одним из наиболее заметных событий в отрасли, способным усилить соперничество среди китайских технологических брендов и привлечь внимание потребителей к новым возможностям в сегменте электротранспорта.