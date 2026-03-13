Xiaomi ускоряет производство нового SU7 перед стартом продаж

Китайский технологический гигант Xiaomi демонстрирует амбициозные планы по выходу на рынок электромобилей, активно готовя к массовому запуску свою новую модель SU7. На пекинском заводе компании уже началась масштабная отгрузка готовых автомобилей в дилерские центры, причём с территории предприятия ежечасно выезжает порядка 80 машин. Такие темпы позволяют предположить, что ежедневный объём отгрузок может достигать примерно 800 единиц, а к марту подготовленный запас способен составить около 16 тысяч автомобилей, что указывает на формирование значительных складских запасов перед стартом продаж. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Новая версия электромобиля уже поступила в демонстрационные залы бренда, представленная в 492 магазинах, расположенных в 143 городах Китая, включая такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин. Предварительные заказы на модель были открыты ещё в январе, а официальный запуск на рынок запланирован на апрель 2026 года. Автомобиль получил серьёзные технологические обновления, среди которых лидар, вычислительная платформа автопилота мощностью 700 TOPS, 4D миллиметровый радар и система Xiaomi HAD с архитектурой end-to-end.

Базовые версии Standard и Pro построены на 752-вольтовой электрической платформе, при этом модификация Pro способна проехать до 902 км по циклу CLTC. Топовая комплектация Max использует 897-вольтовую архитектуру и поддерживает сверхбыструю зарядку, позволяя в оптимальных условиях добавить до 670 км запаса хода всего за 15 минут. Все версии оснащаются электромотором Xiaomi V6s Plus и спортивной тормозной системой, а более дорогие комплектации дополнительно получили двухкамерную пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы.

Такие активные темпы подготовки производства подчёркивают серьёзность намерений Xiaomi закрепиться на конкурентном рынке электромобилей. Массовый запуск модели SU7 может стать одним из наиболее заметных событий в отрасли, способным усилить соперничество среди китайских технологических брендов и привлечь внимание потребителей к новым возможностям в сегменте электротранспорта.