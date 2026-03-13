За рулем истории: АвтоВАЗ запускает туры по заводу

По программе «АвтоВАЗ — путь успеха» завод уже принял более тысячи человек, а в год 60-летия предприятия интерес к экскурсиям заметно вырос. Забронировать место можно на официальном сайте автогиганта.

Но индустриальным туризмом дело не ограничилось: на выставке представили и более экстремальное направление — проект «Лада Сервис». Для любителей активного отдыха и бездорожья разработаны внедорожные экскурсии «По следам легенд».

Маршруты пролегают по живописным уголкам Самарской и Ульяновской областей, а главным транспортом становятся автомобили семейства Lada Niva в разных модификациях, включая версию Sport. Туристам предлагают либо занять место пассажира, либо самому сесть за руль, чтобы прочувствовать внедорожный характер легенды.

АвтоВАЗ, по сути, вступает на тропу, проторенную мировыми автоконцернами, для которых туризм давно стал частью маркетинга и повышения лояльности. Самые известные примеры — футуристичный BMW Welt в Мюнхене, превратившийся в отдельную достопримечательность, и целый парк развлечений Autostadt, построенный концерном Volkswagen под Вольфсбургом. В отличие от немецких гигантов, тольяттинский проект только набирает обороты, но ставка на аутентичность и возможность прикоснуться к живой истории отечественного автопрома может привлечь как ностальгирующих водителей, так и молодое поколение, которое никогда не застало «золотую эру» Lada на дорогах.