Honda снизила российские цены на новые мотоциклы

Honda на 19% снизила российские цены на новые мотоциклы. В феврале 2026 года стоимость моделей бренда была скорректирована вниз: в зависимости от модели снижение составило от 0,7% до 19%. Новые ценники были навешаны на представителей сразу нескольких сегментов: туристические, спортивные, городские и внедорожные модели.

Туристический мотоцикл Honda NX500 (471 куб. см, 47 л.с.) стал доступнее на 3−5%, кроссовер Honda CB400X (399 куб. см, 46 л.с.) — на 5%, а спортбайк Honda CBR400R (399 куб. см, 46 л.с.) на 13−14%.

Городской нейкед Honda CB350 H’ness (348 куб. см), как выяснил журнал Motor, подешевел на 5−8%, лёгкий внедорожник Honda XR190L — на 5%, а его родственник Honda XR125L — на 11%.

В российском офисе Honda отмечают, что новые цены должны напомнить российской публике об этом бренде, так как рынок захватили китайские модели, которым теперь бросят выбор «японцы».

В результате обновления прайс-листов отдельные модели стали дешевле почти на 19%, что очевидно расширить круг покупателей и сделать мотоциклы Honda более привлекательными.

