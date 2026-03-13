Seat и Cupra представили стратегию роста и готовят запуск Raval

Автомобильные бренды SEAT и CUPRA обнародовали финансовые итоги за 2025 год, продемонстрировав устойчивость в условиях глобальных вызовов. Выручка достигла рекордных 15,3 миллиарда евро, что на 5,1% выше показателей предыдущего периода, несмотря на высокие затраты, связанные с электрификацией, рост себестоимости и влияние импортных пошлин. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© SEAT

Поставки автомобилей составили 586 300 единиц, также увеличившись на 5,1%. Особенно впечатляющими стали результаты продаж электрифицированных моделей: подключаемые гибриды показали рост на 62,9%, а полностью электрические автомобили — на 65,9%. Эти цифры отражают успешную трансформацию бизнеса, на которую с 2020 года было направлено 6,2 миллиарда евро инвестиций, включая 1,3 миллиарда евро в 2025 году на капитальные вложения и исследования.

Ключевым событием в стратегии развития станет выход полностью электрического хэтчбека CUPRA Raval, мировая премьера которого запланирована на 9 апреля и пройдёт одновременно в 16 городах. Летом модель должна появиться на европейских дорогах. Raval станет первым электромобилем, произведённым на заводе в Мартореле, и частью проекта Electric Urban Car Family.

Компания также участвует в разработке платформы MEB21 для электрических городских моделей. Новая модель ожидается на рынке и должна сыграть значительную роль в дальнейшей электрификации бренда, укрепляя его позиции в эпоху устойчивой мобильности.