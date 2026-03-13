BMW выпустила 100-тысячный кроссовер X3 нового поколения

На заводе BMW в Южной Африке достигнута значительная производственная веха: с конвейера в Росслине сошёл 100-тысячный экземпляр кроссовера X3 четвёртого поколения. Юбилейным автомобилем стала гибридная модификация с подключаемым модулем, окрашенная в оттенок Fire Red и предназначенная для австралийского рынка. Это событие подчёркивает важность данной площадки в глобальной сети компании, поскольку именно здесь сейчас выпускается гибридная версия X3 для международных поставок. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© BMW

Предприятие, расположенное к северу от Претории, функционирует уже много лет, и за это время на нём было произведено свыше 1,8 миллиона автомобилей. Ранее здесь также собирали X3 третьего поколения, что демонстрирует долгосрочную приверженность бренда этому объекту. В BMW отметили, что достижение рубежа стало результатом слаженных усилий инженеров, техников, производственных команд, а также партнёров, отвечающих за поставки и логистику.

Помимо выпуска транспортных средств, завод играет ключевую роль в подготовке кадров для южноафриканской автомобильной индустрии. На его базе проходят обучение стажёры, ученики и молодые инженеры, получая ценный практический опыт на действующем производстве. Таким образом, предприятие не только способствует глобальной стратегии BMW, но и вносит вклад в развитие местной экономики и профессионального сообщества.