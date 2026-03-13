Porsche возглавил рейтинг сервиса J.D. Power среди премиум-брендов

В свежем исследовании удовлетворённости клиентов сервисом дилеров J.D. Power 2026 U.S. Customer Service Index (CSI) бренд Cadillac продемонстрировал впечатляющие показатели. Набрав 891 балл из 1000 возможных, он разделил позицию с Lincoln в премиальном сегменте, превзойдя средний результат категории, составляющий 886 баллов. Это свидетельствует о том, что дилерская сеть Cadillac успешно соответствует высоким стандартам обслуживания, ожидаемым покупателями люксовых автомобилей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Cadillac

Лидером рейтинга второй год подряд стала Porsche с результатом 915 баллов, за ней следуют Infiniti с 912 баллами и Lexus с 900. Далее расположились Jaguar с 894 баллами, а BMW набрала 887 баллов. Исследование основано на опросе более 51 тысячи владельцев автомобилей в США возрастом от одного до трёх лет, оценивая такие параметры, как качество обслуживания, процесс записи, взаимодействие с консультантами, удобство дилерского центра и выдача автомобиля после ремонта.

В 2026 году общий уровень удовлетворённости сервисом у дилеров немного вырос: средний показатель увеличился на три пункта, а в премиум-сегменте рост составил восемь пунктов. Эксперты отмечают, что клиенты всё чаще ожидают большей прозрачности обслуживания, при этом около двух третей владельцев хотели бы получать фото- или видеоматериалы во время диагностики автомобиля, хотя такую услугу предоставляют пока не все дилеры.