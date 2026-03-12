В продаже массово появились «ооновские» грузовики-вездеходы

На продажу выставили «экспортный» КамАЗ для англоязычных водителей. Редакция журнала Motor обнаружила на популярных интернет-площадках сразу несколько новых грузовиков КамАЗ-43 118 2026 года выпуска. Их двигатели отвечают эконормам Евро-2, так как V-образные 8-цилиндровые дизели лишены всякой электроники. Как пишут продавцы, «такая техника не потребует компьютера для диагностики».

Шасси стоит минимум 6 млн, а бортовой грузовик — 6,3 млн рублей. Окраска машин белой эмалью, англоязычные вспомогательные таблички и наличие кондиционера обычно являются приметой техники миротворцев ООН.

Сам КамАЗ-43118 — это российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Трёхосный полноприводный вездеход способен перевозить до 10 тонн груза.

Кстати, в Набережных Челнах не планируют отказываться от выпуска этого бестселлера. Представитель завода подчеркнул, что полноприводному грузовику нет прямой замены по совокупности качеств.

Ранее стало известно, что заводы группы КамАЗ вводят новую спецодежду. Основным цветом новой корпоративной одежды стал сапфирово-синий — он темнее, а потому практичнее привычного василькового.