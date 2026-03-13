В России выставили на продажу новый Kia Rio 2017 года выпуска

Как выяснила Российская газета, в Казани на продажу выставлен хэтчбек Kia Rio 2017 года выпуска с очень небольшим пробегом — всего 13 450 километров. Владелец оценивает автомобиль в 1,5 миллиона рублей.

© соцсети

По словам продавца, автомобиль практически не эксплуатировался и находится в отличном состоянии. Машина хранилась в теплом гараже, использовалась преимущественно в летний период и не требует каких-либо дополнительных вложений. Все кузовные элементы сохранили заводское лакокрасочное покрытие, что обычно свидетельствует об отсутствии серьезных ДТП или ремонта.

В объявлении также указано, что у автомобиля был только один владелец. Среди оснащения — подогрев передних сидений и кондиционер, что делает эксплуатацию более комфортной в любое время года. Продавец готов провести сделку с постановкой автомобиля на учет в ГИБДД.

Судя по опубликованным фотографиям, хэтчбек действительно выглядит ухоженным: салон и кузов находятся в хорошем состоянии, без заметных следов износа. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы, который работает в паре с механической коробкой передач. Такая силовая установка считается одной из самых распространенных и надежных для этой модели, а также отличается умеренным расходом топлива.

Kia Rio традиционно пользуется высоким спросом на российском вторичном рынке благодаря доступности обслуживания, надежности и относительно недорогим запчастям. Однако цена в 1,5 млн рублей может показаться высокой для автомобиля 2017 года, даже несмотря на небольшой пробег и хорошее состояние.