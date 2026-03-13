Jeep представляет эксклюзивную серию Rockslide с синим джинсовым салоном

Внедорожники Jeep Wrangler и пикапы Gladiator обзавелись эксклюзивной серией Rockslide, которая выделяется необычным дизайном салона. Интерьер оформлен в синих тонах: мягкие панели Indigo Blue на приборной панели и дверях сочетаются с тканевой обивкой сидений Jean Blue, напоминающей джинсовую ткань. Этот стиль отсылает к классическим моделям Jeep 1970-х годов, а серебристые строчки и узоры на панели приборов делают салон ярче традиционных тёмных вариантов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Jeep

Внешние изменения в серии Rockslide более сдержанные: все автомобили получают серую крышу Anvil и такую же окантовку решётки радиатора, независимо от цвета кузова. Дополнительно добавлены голубые наклейки Agave Blue, включая ретро-надпись «4-Wheel Drive» на задней части и декоративные элементы на порогах. Пакет доступен для Wrangler в версиях Sahara и Rubicon, а также для Gladiator в комплектациях Rubicon и Mojave, с оснащением, включающим стальные защитные пороги и расширители колёсных арок.

Технические характеристики остаются без изменений: например, Jeep Gladiator оснащается бензиновым двигателем V6 Pentastar объёмом 3,6 литра мощностью 285 лошадиных сил, работающим с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Серия Rockslide является частью программы Twelve 4 Twelve, в рамках которой бренд выпускает ограниченные версии своих популярных моделей, предлагая стильное обновление по сравнительно невысокой цене.

Стоимость пакета Rockslide составляет около 695 долларов сверх цены базовой версии, что делает его доступным вариантом для поклонников бренда, ищущих уникальный дизайн. Заказы на Jeep Wrangler Rockslide и Gladiator Rockslide откроются уже в апреле 2026 года, позволяя клиентам заранее планировать покупку этих особенных внедорожников.