Lucid представила новые электрокроссоверы Cosmos и Earth

Американский автопроизводитель Lucid Motors анонсировал два свежих электрокроссовера, получивших названия Cosmos и Earth. Эти автомобили станут первыми, построенными на новой платформе Midsize EV, и их производство начнётся в скором времени. Главным преимуществом новинок обещает стать существенно более низкая стоимость по сравнению с текущими моделями бренда: цена будет стартовать ниже 50 тысяч долларов, что почти в два раза меньше, чем у Lucid Air и Gravity. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Несмотря на снижение цены, компания заявляет о сохранении ключевых качеств, характерных для её продукции. Речь идёт о высокой энергоэффективности, значительном запасе хода и высоком уровне комфорта. Обе модели используют общую платформу, но нацелены на разные аудитории: Cosmos сфокусирован на эффективности, внутреннем пространстве и динамике, а Earth имеет более приключенческий характер.

Запас хода для модели Cosmos составит около 300 миль, что эквивалентно примерно 480 километрам. Этого удалось достичь благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 69 кВт·ч. Система быстрой зарядки позволит пополнить запас энергии, достаточный для пробега более 200 миль, всего за 14 минут. Новая платформа демонстрирует впечатляющую энергоэффективность, достигающую примерно 4,5 мили на каждый киловатт-час, что превосходит показатели многих современных электрокроссоверов.

Дополнительным функциональным преимуществом станет поддержка двусторонней зарядки, включая технологии Vehicle-to-Home и Vehicle-to-Vehicle. Снижение стоимости производства стало возможным благодаря применению нового электромотора Atlas. Этот агрегат легче и компактнее предыдущей силовой установки Zeus, содержит на 30% меньше деталей и позволяет сократить производственные затраты примерно на 37%. Выход этих моделей на рынок должен помочь Lucid выйти в более массовый сегмент и увеличить объёмы продаж.