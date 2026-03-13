Citroën е-C5 Aircross назван «Семейным автомобилем 2026 года»

Национальное признание в Португалии получил семейный кроссовер Citroën ë-C5 Aircross, удостоенный звания «Семейный автомобиль года» на престижной церемонии Seguro Directo Car of the Year / Crystal Steering Wheel Trophy, которая считается главным событием в автомобильной отрасли страны. Этот успех дополняет его статус финалиста европейского конкурса «Автомобиль года», подчеркивая широкую популярность модели. Жюри, состоявшее из экспертов-журналистов ведущих национальных СМИ, оценивало кандидатов по множеству параметров, включая дизайн, инновации, качество, эффективность, производительность, комфорт и соответствие требованиям местного рынка. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Citroën

В напряженной конкурентной борьде Citroën C5 Aircross смог обойти десять других моделей, что свидетельствует о его высоких потребительских качествах. Награду на церемонии принял Уго Секейра, занимающий должность директора по маркетингу Citroën в Португалии, что подчеркивает значимость этого достижения для бренда. Эксперты отмечают, что такая победа на национальном уровне подтверждает способность модели соответствовать специфическим запросам португальских автовладельцев. Это событие может положительно повлиять на восприятие кроссовера на международной арене, укрепляя его репутацию как надежного семейного автомобиля.