Alfa Romeo 33 Stradale получила высшую награду в Португалии за дизайн

На престижном автомобильном конкурсе в Португалии модель 33 Stradale получила высшую награду, подтвердив свой статус образца дизайна и инженерного искусства. Эта машина, известная во всем мире, завоевала первое место в категории, где она полностью соответствует критериям ручной работы, сочетая наследие с современными технологиями. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Alfa Romeo

Для эксклюзивной презентации перед жюри автомобиль отправили в Португалию, чтобы эксперты могли детально оценить его скульптурные пропорции и баланс формы с функциональностью. Модель также демонстрировалась на специальной выставке в Музее современного искусства Арманду Мартинша в Лиссабоне, где её представили в художественной среде, подчеркивающей статус произведения искусства.

Актуальность 33 Stradale для Португалии дополнительно подчёркивается видеороликом «Мечта в красном», снятым португальской компанией Razão Automóvel и номинированным на премию International Motor Film Awards 2025. В этом видео передана эмоциональная составляющая автомобиля, который собирается на заказ, отражая его уникальный характер и мастерство исполнения.