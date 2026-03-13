Дилеры объяснили стагнацию авторынка в России

В феврале 2026 года на российском рынке было продано 80 тысяч экземпляров новых легковых автомобилей, сообщает агентство "Автостат". Этот показатель несколько уступает январским результатам (-0,7%), однако превосходит прошлогодний февраль на 2,5%.

© Российская Газета

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский объясняет снижение продаж в феврале по сравнению с январем следующими причинами: потребителям требуется время для адаптации к новым ценам. Кроме того, производители сократили программы поддержки (субсидирование кредитов, рассрочки, скидки), уменьшив их объем вдвое в зависимости от марки. Многие клиенты пока предпочитают не совершать крупные покупки, предпочитая сохранять свои сбережения на депозитах.

Директор по продажам новых автомобилей холдинга Major Дмитрий Паршенцев отмечает, что февральские продажи соответствовали ожиданиям, хотя могли быть и выше. Этому помешали два фактора: неблагоприятные погодные условия в Центральной России, из-за которых люди реже посещали дилерские центры, и практически полный спад реализации в сегменте такси накануне вступления в силу нового закона. Таким образом, фактические результаты оказались несколько ниже максимальных прогнозов, но в целом остаются в пределах нормы.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает февральскую статистику менее показательной. Это связано с повышением ставки НДС до 22% и введением нового утилизационного сбора с 1 января 2026 года. Рынок находился в процессе адаптации к новым финансовым реалиям.

Ранее "РГ" рассказывала, как параллельный импорт автомобилей изменил автосервис в РФ.