Таможня Южной Кореи начала расследование незаконного экспорта авто в РФ

Таможенная служба Республики Корея объявила о начале масштабного расследования схем незаконного экспорта автомобилей в Россию через третьи страны. По данным ведомства, такие поставки предпринимаются для обхода международных экспортных ограничений, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Как сообщили 12 марта представители службы, за последние три года было выявлено 29 случаев незаконных поставок автомобилей, общая стоимость проданных машин составила 179,6 млрд вон (около 135 млн долларов). Особенно заметный рост был зафиксирован в 2025 году: объем выявленных нарушений увеличился на 465 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Южнокорейские власти отмечают, что после ужесточения экспортного контроля попытки обхода ограничений не прекращаются. В апреле 2023 года под режим специального разрешения для поставок в Россию были включены автомобили стоимостью свыше 50 тысяч долларов, а в феврале 2024 года критерии были изменены - контроль распространили на авто с двигателем объемом более 2000 кубических сантиметров.

Наиболее распространенная схема предполагает, что конечным пунктом назначения в экспортных документах указываются соседние с Россией государства, такие как Казахстан или Кыргызстан, тогда как фактически автомобили затем переправляются на российский рынок.

Кроме того, выявлены и другие способы обхода ограничений. В частности, автомобили с двигателем объемом более 2000 кубических сантиметров нередко ложно декларируются как малолитражные, либо новые машины, приобретенные на внутреннем рынке Южной Кореи, оформляются как подержанные и экспортируются через третьи страны, после чего попадают в Россию.

В соответствии с южнокорейским законодательством незаконный экспорт товаров, подпадающих под экспортный контроль, может повлечь наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до пятикратной стоимости товара.

Власти намерены усилить борьбу с такими схемами. Для этого будет задействовано специальное подразделение по расследованию нарушений в сфере торговой безопасности, созданное в апреле прошлого года. Таможенная служба также планирует активно использовать системы мониторинга экспортно-импортных операций на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных, чтобы выявлять компании с повышенным риском нарушений.