Renault готовит гибридный двигатель E-Tech 160 для Austral и Espace

Французский автопроизводитель Renault ведёт активную разработку обновлённых версий кроссоверов Austral и Espace, которые получат новую гибридную силовую установку E-Tech Full Hybrid 160. Внешне автомобили сохранят текущий дизайн, но под капотом появится более эффективный агрегат, созданный совместно с компанией HORSE — предприятием Renault и Geely. Этот двигатель должен расширить линейку, где сейчас используется гибрид мощностью 200 лошадиных сил, а его выход на рынок ожидается в течение 2026 года. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Renault

Новая система построена на бензиновом двигателе HR18 объёмом 1,8 литра с четырьмя цилиндрами, работающем по циклу Аткинсона и развивающем 108 лошадиных сил. Электромотор добавляет ещё 68 лошадиных сил, доводя общую отдачу до 160 л.с. Питание обеспечивает литий-ионная батарея ёмкостью 1,4 кВт/ч, расположенная под передним пассажирским сиденьем и весящая около 36 килограммов. Включённая трансмиссия без традиционного сцепления выбирает оптимальную передачу электроникой в зависимости от нагрузки, температуры и режима движения.

Относительно небольшой вес силовой установки, составляющий около 100 килограммов, должен способствовать снижению расхода топлива в новых версиях Austral и Espace. По предварительным данным, средний расход составит примерно 4,5 литра на 100 километров для Renault Austral и около 5 литров для более крупного Espace. Максимальный запас хода без дозаправки может приблизиться к отметке 1000 километров, что делает эти модели более экономичными.

Интересно, что новый двигатель отражает изменение подхода автопроизводителей к гибридным технологиям: вместо уменьшения рабочего объёма двигателей компании всё чаще возвращаются к более крупным моторам. Это позволяет повысить эффективность и улучшить плавность работы силовой установки, что особенно важно для гибридных систем нового поколения. Прототипы обновлённых кроссоверов уже замечены во время дорожных испытаний, подтверждая активную фазу разработки.