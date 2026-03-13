Дизайнеры меняют облик авто: большие колеса превращают седаны в кроссоверы

В современном автопроме крупные колёса стали ключевым инструментом для трансформации внешнего вида машин, позволяя придавать им динамичный и кроссоверный облик. Дизайнеры отмечают, что увеличение диаметра дисков способно кардинально менять пропорции кузова, создавая иллюзию более мощной и современной модели. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© volkswagen

На ранних стадиях проектирования автомобили часто изображаются с очень большими колёсами и заполненными арками, хотя раньше в серийных версиях их уменьшали из-за соображений стоимости и комфорта. Сегодня благодаря новым платформам и рыночным трендам даже компактные модели могут оснащаться дисками диаметром 18–20 дюймов. Это приводит к тому, что многие современные хэтчбеки и седаны визуально напоминают кроссоверы, не являясь ими технически, как, например, Tesla Model 3 или Volkswagen ID.7.

Помимо эстетического эффекта, увеличенные колёса могут улучшать устойчивость на высоких скоростях и помогать подвеске лучше справляться с неровностями дороги. В кроссоверах и SUV более широкие шины также усиливают сцепление на сложных покрытиях. Однако у такого решения есть и минусы: низкопрофильные шины могут снижать комфорт на плохих дорогах и повышать затраты на замену. Несмотря на это, дизайнеры активно используют этот приём, придавая новинкам пропорции, которые делают автомобили мощнее и современнее.