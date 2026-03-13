В продаже появились кроссоверы Tenet, собранные в Санкт-Петербурге

Российский автопром продолжает расширять географию производства: теперь кроссоверы Tenet собирают не только в Калуге, но и в Санкт-Петербурге. Речь идет о бывшем предприятии концерна GM в Шушарах, где на автомобили этой марки уже получены официальные одобрения типа транспортного средства в начале марта. Об этом сообщает издание tarantas.news.

До недавнего времени сборка машин Tenet осуществлялась исключительно на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Однако представители бренда уже анонсировали планы по запуску производства новой модели Tenet Plus сразу на двух площадках, что свидетельствует о стратегии диверсификации производственных мощностей.

Это расширение производственной базы происходит на фоне растущего интереса к автомобилям марки Tenet на российском рынке. Ранее эксперты уже оценивали различные характеристики этих кроссоверов, включая уровень шумоизоляции модели T8, что подчеркивает внимание профессионального сообщества к продукции развивающегося бренда.