Столичные вокзалы и аэропорты избавят от нелегальных таксистов

Власти Москвы намерены пресечь деятельность недобросовестных таксистов, зазывающих пассажиров на территориях аэропортов и вокзалов. Планируется ввести штрафы за подобные нарушения, размер которых будет зависеть от статуса нарушителя: 5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для ИП и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Эта мера, уже применяемая в ряде регионов, потребует сотрудничества с полицией для выявления нарушителей, что, в свою очередь, предполагает заключение отдельного соглашения между МВД и городом для покрытия расходов правоохранительных органов.

Проблема агрессивного поведения «серых» таксистов, особенно по отношению к туристам, не владеющим русским языком, была вынесена на обсуждение в Мосгордуме. Приводятся случаи завышенных цен за поездки. Особое внимание уделяется работе таких таксистов на Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах, а также во аэропорту Внуково, где они зачастую являются выходцами из стран Средней Азии.

Ожидается, что Департамент транспорта Москвы издаст приказ, регламентирующий места предоставления услуг такси. Предполагается, что предлагать поездки можно будет только через официальные стойки или приложения. Сотрудники Московской административной дорожной инспекции будут контролировать соблюдение новых правил, с привлечением полиции для проверки документов.

МВД готово к сотрудничеству, но подчеркивает необходимость четкого соглашения, учитывающего финансовые затраты. В то же время, звучат предложения ограничить участие полиции спецрейдами, не привлекая их к регулярному патрулированию из-за кадрового дефицита. Отмечается, что полиция может применять более строгие меры, вплоть до административного ареста, по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Также поднимается вопрос о необходимости развития инфраструктуры для заказа такси, в частности, увеличения числа стоек в аэропортах, что могло бы частично решить проблему, особенно в условиях нестабильного интернет-соединения, пишут «Ъ».