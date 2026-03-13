В России можно купить Honda XR-V от 1,9 млн рублей

В России стартовали продажи Honda XR-V по цене от 1,9 млн рублей.

Пока российские покупатели присматриваются к новому Honda XR-V по цене от 1,9 млн рублей, в Китае подвели итоги исследования качества локальной сборки. И результаты для японского бренда выглядят впечатляюще.

В тройку лидеров вошли исключительно модели совместных предприятий с иностранными концернами: первое место у Audi Q6 (СП с Volkswagen), второе – у старшего собрата Honda UR-V. Эксперты объясняют успех многолетней репутацией Honda и жестким контролем качества на заводе Dongfeng, где и собирают XR-V. Для сравнения: популярные в России Chery, Geely и Haval расположились значительно ниже, а Range Rover Evover и Dongfeng Aeolus AX7 и вовсе оказались в аутсайдерах с показателями под 270 баллов, сообщает «За рулем».

При этом XR-V – не перелицованный Vezel, а модель с собственной внешностью: изменены решетка радиатора, фары, бамперы и даже интерьер с круглыми дефлекторами вместо прямоугольных. В России машина продается через параллельный импорт без официальной гарантии, но китайская статистика дает повод задуматься: может, японский подход к контролю качества на китайских мощностях – именно то, что нужно прагматичному покупателю?

