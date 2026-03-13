Перечислены 10 самых надежных семейныx кроссоверов

WhatCar назвал 10 семейных кроссоверов, которые не ломаются годами. Рейтинг самых надежных семейных кроссоверов был составлен на основе опроса владельцев автомобилей не старше пяти лет.

© Motor.ru

Лидером топа стал Vauxhall Grandland (в России Opel) второго поколения, представленный в 2024 году.

Показатель надежности этой модели составил 99,6%. По данным опроса, лишь у 4% владельцев таких кроссоверов возникали какие-либо поломки за последние два года. Для сравнения, у Grandland предыдущего поколения (2018−2024 годов) этот показатель достигал 19%. Основные проблемы нового автомобиля, судя по отзывам, связаны с не силовой электроникой. При этом в 37% случаев на устранение неисправностей уходил всего один день.

Второе место в рейтинге занял плагин-гибридный Toyota RAV4 текущего поколения с показателем надежности 99,2%. На неполадки пожаловались 12% владельцев, причем все они касались исключительно 12-вольтовой батареи и мультимедийной системы.

Замкнул тройку лидеров Porsche Macan, выпускающийся с 2014 года. Его рейтинг надежности составил 99%. Лишь 5% опрошенных владельцев столкнулись с проблемами, связанными с электроникой и трансмиссией. Во всех случаях ремонт был произведен за счет производителя.

В топ-10 самых надежных семейных кроссоверов по версии WhatCar вошли также Kia Niro (2022 г. — н.в.), Toyota RAV4 Hybrid (2019−2024 г. в.), Mazda CX-5 (бензин, 2017−2025 г. в.), Nissan Qashqai (2014−2021 г. в.), Lexus UX (2019 г. — н.в.), Skoda Kodiaq (дизель, 2017−2024 г. в.) и Renault Scenic E-Tech (2023 г. — н.в.).

Ранее россиянам рассказали о серьезных весенних проблемах с автомобилем.