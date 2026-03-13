В ГД внесли законопроект о создании реестра ограничений движения по дорогам

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект о создании электронного реестра с информацией об ограничениях и прекращении движения на автодорогах. Проект доступен в думской базе данных.

Изменения предполагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", а также в другие законодательные акты. "Реестр временных ограничений <...> является государственным информационным ресурсом системы выдачи специального разрешения, предназначенным для согласования, введения временных ограничений или прекращений движения на автомобильных дорогах общего пользования, участках автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети, [а также] учета хранения сведений о таких ограничениях и прекращениях движения", - говорится в тексте законопроекта.

Также в проекте отмечаются причины, по которым могут вводиться временные ограничения или остановка движения. К ним авторы относят ремонт и строительство дорог, обеспечение их безопасности (в том числе при проведении массовых мероприятий), обнаружение повреждений, плохую погоду. Вносить данные в электронный реестр смогут владельцы дорог и МВД.

В тексте проекта также сообщается, что при условии соблюдения ПДД ограничения движения на дорогах не распространяются на движение военной техники и транспортных средств (ТС) Вооруженных сил РФ, которые перевозят вооружение, технику и имущество, на движение ТС ФСБ, МВД, а также спецсредств с сигналами пожарной охраны и спасательных служб для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

В пояснительных материалах к проекту также отмечается, что в результате проведенного анализа введения временных ограничений и прекращения движения на автомобильных дорогах всех уровней и по итогам обращений от пользователей выявлена проблема отсутствия единого реестра ограничений и прекращений движения, где отражается информация по всем автомобильным дорогам РФ.

Установление единого порядка введения временных ограничений и создание единого реестра позволит любому пользователю своевременно получать информацию об ограничениях, а также повысит безопасность дорожного движения, отмечают авторы проекта. Кроме того, изменения позволят оперативно и своевременно информировать о возникающих изменениях на протяженной сети автомобильных дорог.