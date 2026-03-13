Бренд Exeed снизил стоимость базовой версии кроссовера RX 2025 года.

Китайский премиум-бренд Exeed сделал более доступным свой купеобразный кроссовер RX для российского рынка. Коррекция затронула автомобили 2025 модельного года в начальном исполнении.

Базовая комплектация Городской / Urban 2025 года выпуска подешевела на 300 тысяч рублей по сравнению с версией 2024 года. Теперь ее рекомендованная розничная цена составляет 4 600 000 рублей, что на 6,1% ниже прежней стоимости.

При этом автомобили 2025 года в более богатых версиях Премиум и Флагман, напротив, немного прибавили в цене.

Актуальный прайс-лист на Exeed RX

Городской / Urban (2025 г. в.) – 4 600 000 руб. (снижение на 300 тыс. руб.)

Городской / Urban (2024 г. в.) – 4 650 000 руб.

Премиум / Premium (2024 г. в.) – 4 950 000 руб.

Премиум / Premium (2025 г. в.) – 5 200 000 руб.

Флагман / Flagship (2024 г. в.) – 5 210 000 руб.

Флагман / Flagship (2025 г. в.) – 5 460 000 руб.

Напомним технические особенности модели. В исполнении Городской под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Более дорогие версии оснащаются 249-сильным двигателем того же объема и классическим 8-диапазонным автоматом. Привод во всех случаях только полный.

Базовая версия уже включает светодиодную оптику, панорамную крышу, вентиляцию сидений первого и второго рядов, беспроводную зарядку, цифровую приборную панель и мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма. Однако в ней отсутствуют такие опции, как подушки безопасности для коленей водителя, проекционный дисплей, ионизатор воздуха и тонировка задних стекол.

