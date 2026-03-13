Tenet обновил условия на кроссовер T7: кредит от 0,01% и бонусы до 200 тысяч рублей до 2026 года
Автомобильный бренд Tenet представил обновлённые финансовые условия для приобретения кроссовера T7, которые будут действовать до 31 марта 2026 года во всех дилерских центрах. Эти предложения включают льготные кредитные программы и дополнительные бонусы при обмене старого автомобиля. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Программа «Tenet Кредит» предлагает разнообразные финансовые решения от партнёрских банков, где процентная ставка может начинаться от 0,01%, срок кредитования достигает 10 лет, а первоначальный взнос иногда составляет 0% от стоимости. В кредитную сумму также можно включить сервисные услуги и страховые продукты.
Программа «Трейд-Ин» предоставляет скидку до 200 тысяч рублей на кроссоверы T7 2025 года выпуска и до 150 тысяч рублей на модели 2026 года при обмене старого автомобиля. Комбинированное использование кредита и трейд-ина выбирают более 35% клиентов, что, по словам операционного директора Ильи Перминова, помогает значительно снизить первоначальные расходы.
Подобные акции становятся важным инструментом конкуренции на российском авторынке, особенно на фоне высокой стоимости автомобилей и роста кредитных ставок. Гибкие финансовые программы всё чаще используются производителями для стимулирования продаж, становясь одним из ключевых факторов при выборе автомобиля покупателями.