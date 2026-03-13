Exeed представил гибриды Exlantix с системой Brake-by-Wire

Китайский автопроизводитель Exeed представил гибридные модели Exlantix ET и ES, которые отличаются передовой тормозной системой, сочетающей механику и электронику для повышения безопасности и динамики. Эти автомобили доступны в дилерском центре Exeed АвтоСпецЦентр Химки, где производитель делает акцент на инновационных решениях. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Система включает шестипоршневые вентилируемые тормозные суппорты на передней оси, обычно применяемые в спортивных автомобилях, что улучшает эффективность торможения. Технология Brake-by-Wire распределяет усилие на каждое колесо в реальном времени, интегрируясь с электронными ассистентами для лучшей управляемости и замедления. Тормозные диски изготовлены из сплава, устойчивого к перегреву и коррозии, что важно для российского климата, позволяя сократить тормозной путь до менее 35 метров со скорости 100 км/ч.

Exlantix ET — это полноразмерный внедорожник, а ES — четырёхдверное купе, оба демонстрируют впечатляющую динамику с разгоном до 100 км/ч за 4,8 и 4,6 секунды соответственно. Использование решений из автоспорта, таких как Brake-by-Wire и многопоршневые тормоза, подчёркивает, как китайские премиальные бренды меняют рынок, конкурируя с традиционными моделями по технологиям, безопасности и динамике.