BYD готова купить компанию из топ-10 мировых автогигантов

Компания BYD рассматривает возможность покупки крупного производителя автомобилей. Исполнительный вице-президент компании BYD Ли Кэ заявила, что китайский автогигант открыт для приобретения крупного автопроизводителя, хотя до переговоров дело пока не дошло. Она подчеркнула, что конкуренты из США, Европы и Японии сталкиваются со структурными проблемами: им приходится поддерживать параллельный портфель из топливных и электрических моделей.

© Motor.ru

Ориентация BYD на чисто электрические и гибридные автомобили позволяет компании предлагать ультрасовременные «батарейные» продукты, а приобретение «традиционного» автопроизводителя позволит расширить гамму топливными моделями.

Подобные прецеденты существуют: Geely приобрела Volvo, а Stellantis и Ford искали технологических партнёров, готовых предоставить электрокары.

При этом Ли Кэ подчеркнула, что BYD будет строго оценивать предлагаемые активы, чтобы выбрать тот, который укрепит глобальную конкурентоспособность.

Кстати, по итогам прошлого года китайский гигант уверенно вышиб Ford из топ-6 мировых автолидеров. И это наглядный пример китайской экспансии.

Между тем, европейские производители грузовиков испугались китайских конкурентов. Агентство Reuters выявило более полудюжины компаний, планирующих начать продажи тяжелых грузовиков на рынке Европы до конца 2026 года.