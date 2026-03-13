GM ограничит выпуск нового Chevrolet Bolt до 18 месяцев

В 2027 году General Motors планирует возобновить производство электромобиля Chevrolet Bolt, но выпуск обновлённой модели продлится лишь около полутора лет. Новый Bolt получит ряд усовершенствований по сравнению с предыдущей версией, а его сборка будет осуществляться на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. После середины 2027 года предприятие переключится на выпуск бензинового кроссовера Chevrolet Equinox, а позже на той же площадке ожидается запуск компактного кроссовера Buick нового поколения. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Chevrolet

Ограниченный срок производства Bolt связан с загрузкой завода, поскольку мощности будут распределены между несколькими программами. На решение также повлияла торговая политика: перенос производства популярных кроссоверов в США позволит GM увеличить долю локального производства в условиях новых импортных тарифов. Кроме того, в компании учитывают спрос, ожидая, что многие владельцы первого поколения Bolt захотят перейти на обновлённую версию.

Таким образом, стратегия GM сочетает краткосрочный выпуск электромобиля с долгосрочными планами по локализации и обновлению модельного ряда. Это решение отражает баланс между рыночными прогнозами и производственными возможностями, определяя уникальный характер возвращения Bolt.