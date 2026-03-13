Ferrari Amalfi Spider сменил открытую версию Roma и получил форсированный мотор

У новинки итальянской марки мягкий верх, как и раньше, складывается за 13,5 секунды при скорости до 60 км/ч. Компания пока не рассекретила стоимость Amalfi Spider.

© Колеса.ру

Ferrari Roma, появившийся в 2019 году, по первому времени дополнял, а затем полностью заменил купе-кабриолет Portofino. Модель была представлена как купе Roma и кабриолет Roma Spider. Теперь этим двухдверкам на смену пришла новая пара: купе Ferrari Amalfi было представлено ещё в июле 2025 года, а теперь настала очередь версии с открытым верхом – Amalfi Spider. Как Kolesa.ru сообщал ранее, своё имя модель получила от приморского города Амальфи, расположенного в итальянской провинции Салерно.

Передняя часть нового кабриолета не отличается от купе Ferrari Amalfi. Тот же длинный капот, узкой формы головная оптика, большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера, в который также интегрирован двухцветный сплиттер. Профиль украшают боковые юбки и оригинальные 20-дюймовые колёсные диски, а корму – узкие фонари и массивный диффузор с четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы. Как и у купе имеется трёхпозиционный активный спойлер, генерирующий до 110 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч.

Габаритная длина кабриолета равна 4660 мм, ширина – 1974 мм, высота – 1305 мм, а расстояние между осями составляет 2670 мм. Сухая масса Ferrari Amalfi Spider осталась такой же, как у Roma Spider – 1556 кг (на 86 кг больше, чем у купе Amalfi). Развесовка – 48/52, объём топливного бака – 80 литров.

Компоновка салона Amalfi Spider – 2+. Отметим, как и раньше, мягкий верх кабриолета можно сложить всего за 13,5 секунды при скорости до 60 км/ч. В сложенном виде толщина верха составляет всего 220 мм. В результате с открытой крышей объём багажника равен 172 литрам, с закрытым тканевым верхом – 255 литрам.

Кабриолет Ferrari Amalfi Spider, как и купе, получил полностью новый интерьер. Ему достались трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и усечённым ободом, иные кресла, другие передняя панель и центральный тоннель. Перед водителем находится виртуальный щиток приборов диагональю 15,6 дюйма с иной графикой, по центру передней панели – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,25 дюйма. Для переднего пассажира, как и раньше, предусмотрен «штурманский» дисплей на 8,8 дюйма.

Техника у новинки такая же как у «закрытого» Ferrari Amalfi. Заднеприводный кабриолет оснащается битурбомотором V8 объёмом 3,9 литра, его заводской индекс – F154. По сравнению с Roma Spider его максимальная мощность увеличилась на 20 л.с. и теперь равна 640 л.с., крутящий момент остался без изменений – 760 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» Amalfi Spider требуется 3,3 секунды (на 0,1 секунды быстрее кабриолета Roma), до 200 км/ч – 9,4 секунды (на 0,3 секунды быстрее). Максимальная скорость прежняя – 320 км/ч.

У передних тормозных дисков диаметр равен 390 мм, у задних – 360 мм. В Ferrari отметили, что Amalfi Spider получил полный комплект систем ADAS нового поколения. В стандартное оснащение входят: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, функция предупреждения о выезде с полосы движения, помощник при удержании в полосе, автоматическая смена дальнего света фар на ближний, функции распознавания дорожных знаков и слежения за состоянием водителя.