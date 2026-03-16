Идет подготовка к выпуску Exeed TXL в Петербурге

Модель Exeed TXL могут начать выпускать на петербургском заводе АГМ - это бывшее предприятие GM в Шушарах.

Как сообщают "Китайские автомобили", для модели уже получены несколько сертификатов соответствия, что является необходимым этапом для дальнейшей сертификации и получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В официальной документации, наряду с маркой Exeed, также фигурирует наименование Esteo, которое ранее уже отмечалось в сертификатах, относящихся к бывшему заводу Mercedes-Benz.

Exeed TXL - пятиместный кроссовер, предлагаемый с двумя вариантами бензиновых двигателей: объемом 1,6 литра, развивающим мощность 194 л.с., и 2,0-литровым агрегатом, выдающим 197 л.с. Первый силовой агрегат комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT), а второй - 8-ступенчатым автоматом (8AT).

Стоимость Exeed TXL 2025 года выпуска варьируется в пределах от 3 680 000 до 4 340 000 рублей.