Под маркой карьерных самосвалов Caterpillar впервые выйдет пикап

В основу новинки авторы проекта заложили тяжёлый Ford F‑450 Super Duty, оборудованный дизельным двигателем V8 Power Stroke — это мотор объёмом 6,7 л, который выдаёт 500 л.с. и 1356 Нм. В трансмиссии трудятся фордовский десятиступенчатый «автомат» и подключаемый полный привод.

«Катерпиллар» — это известная американская компания, которая является одним из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.

Будущий пикап может быть интересен корпоративным клиентам: к большой партии машин удобно «присоединить» закупку «траков», чтобы оформить общий лизинговый пакет.

От серийного «Форда» новинка будет отличаться массивной решёткой радиатора, оригинальным капотом, усиленным бампером и головной оптикой другой формы.

В крышу планируется вмонтировать площадку для запуска квадрокоптеров: дроны смогут проводить разведку местности и контролировать проведение работ.