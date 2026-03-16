SAIC и Huawei готовятся вывести на рынок четырехдверку и «сарай» в стиле Porsche

Совместный бренд концерна SAIC и IT-гиганта Huawei готовится вывести на рынок эффектные четырехдверку и «сарай». Как и предполагалось, это семейство электрокаров, при этом обе модификации будут доступны с полным приводом.

Седан Shangjie Z7 с дизайном в стиле Porsche Taycan анонсировали в начале текущего года. На прошлой неделе марка официально подтвердила еще и универсал – пятидверная версия поступит в продажу под именем Shangjie Z7T. А теперь раскрыты основные технические характеристики семейства: сертификаты машин появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Вдобавок сама марка поделилась кое-какими новыми подробностями. Напомним также, что Shangjie – это проект компаний SAIC и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

Четырехдверка и «сарай» имеют одинаковые габариты. Длина стандартных машин составляет 5036 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 3000 мм. При этом в сертификате еще указаны версии длиной 5051 и шириной 1980 мм – вероятно, с учетом каких-нибудь «допов». Shangjie Z7 и Z7T положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Как и предполагалось, седан и универсал являются электрокарами. Обе версии сертифицированы как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. Первой модификации достался 359-сильный электромотор. У полноприводных исполнений спереди установлен 231-сильный двигатель, вместе два электромотора выдают 590 л.с. Shangjie Z7 и Shangjie Z7T предложат с батареей емкостью 81 или 100 кВт*ч, запас хода пока не озвучен.

Семейству еще обещаны пневмоподвеска и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – разумеется, от компании Huawei. Как и прочая электроника.

Полноценную презентацию седана Shangjie Z7 и универсала Shangjie Z7T должны провести в конце марта. Местные СМИ прочат четырехдверке стартовую цену в размере 250 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по актуальному курсу.