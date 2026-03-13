Автомобилисты потребовали ужесточить наказание для шумных водителей

Наказание для водителей слишком громких транспортных средств должно стать неотвратимым, сейчас на них почти не обращают внимания, сказал НСН Виктор Похмелкин.

Никакие штрафы не помогут бороться с водителями слишком громких автомобилей и мотоциклов, пока наказание не станет неотвратимым. Вместе с тем водитель должен иметь возможность доказать, что он не виноват в нарушении. Об этом НСН заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Прибор, помогающий бороться с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами, может начать использоваться в Москве в 2027 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает ТАСС. По словам Похмелкина, важно, чтобы наказание для таких нарушителей было неотвратимым.

«Можно вводить любые штрафы, главное, чтобы они применялись. Беда этих нарушений в том, что на них не реагируют. Зрительного эффекта они не дают, камеры их не ловят, а сотрудников ГАИ стало на улицах гораздо меньше, кроме того, они не слишком обращают на это внимание, больше гоняются за другими нарушителями. Если бы хоть какую-то часть таких водителей реально привлекали бы к ответственности, это уже дало бы эффект. Но решающую роль должно играть предупреждение, а не наказание, чтобы не было стимулов нарушать. Но что предпринимают в этом плане, пока сказать сложно», — сказал Похмелкин.

При этом, добавил собеседник НСН, у водителя должна быть возможность доказать, что он нарушил правила не по своей вине.

«Вынужденные ситуации, когда, например, отвалился глушитель, не должны подпадать под нарушение, но если это будет работать в автоматическом режиме, доказать это будет сложно. Во всяком случае, это должно быть предусмотрено, у водителя должно быть право предоставить доказательства, что либо он не виноват, либо он действовал в состоянии крайней необходимости. Если же это делается сознательно, если водителю наплевать на интересы других людей, конечно, они должны нести соответствующее наказание», — подытожил он.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что увеличение штрафов для шумных водителей с 500 рублей до 20 тысяч ничего не изменит, поскольку схема выявления таких водителей неэффективна. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».