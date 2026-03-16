В России выставили на продажу ВАЗ-2113 в отличном состоянии

Как выяснила "Российская газета", в Перми на продажу выставили ВАЗ-2113, который с 2010 года проехал 17 900 км. За автомобиль, который сняли с хранения, просят 500 тысяч рублей.

© Российская Газета

"Коллекционное состояние. Два владельца по документам, а по факту один. Первый владелец - женщина, у нее машина была 13 лет, но зимой не ездила. Второй владелец - я. Пробег реальный, вложений никаких не требуется", - говорится в объявлении.

Под капотом у автомобиля расположен двигатель 1,6 литра, который выдает 80 л.с. Коробка - механика. Привод - передний.

ВАЗ-2113 производился на заводе АвтоВАЗ с 2004 по 2013 год. За все время было выпущено чуть больше 73 тысяч авто.

