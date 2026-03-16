Новые "Москвичи" уже доступны в различных регионах России

Новые кроссоверы "Москвич М70" и "Москвич М90" появились в продаже у официальных дилеров. Об этом свидетельствуют объявления на автомобильных классифайдах. Машины уже доступны в различных регионах России.

Так, в Татарстане выставили на продажу красный переднеприводный "Москвич М70" в начальной комплектации "Драйв". С учетом скидок по кредиту или трейд-ину цена составляет 2 689 000 рублей.

Дилер из Уфы предлагает белый полноприводный "Москвич М90" в единственной доступной топ-версии "Ультимейт". Стоимость со скидкой - 3 855 000 рублей, без нее - 4 199 000 рублей. Большинство продавцов ориентируются на рекомендованные цены.

Напомним, "Москвич М70" предложили в комплектациях "Драйв" с двигателем 1,5 литра на 150 л.с. и "роботом" 7DCT и "Ультра" с мотором 2,0 литра на 200 л.с. и 9-диапазонным "автоматом". Цены составляют 3 099 000 и 3 499 000 рублей соответственно без учета спецпредложений.

"Москвич М90" представлен в единственной версии "Ультимейт" с двигателем 2,0 литра на 200 л.с. и АКП. Стоимость - 4 199 000 рублей.

В основе новинок - машины марки MG, в то время как предыдущие модели "Москвичей" базируются на автомобилях JAC.

Ранее "РГ" сообщала, что проект "Москвич 5" официально закрыт.