Ferrari возвращает обычные кнопки в свои автомобили

Владельцы последних моделей Ferrari, таких как Purosangue и 12Cilindri, теперь могут заменить сенсорные элементы управления на руле на более привычные физические кнопки. Эта инициатива исходит от дилеров, включая одного в Атланте, который предлагает установку нового центрального модуля руля, сохраняя прежнюю кнопку запуска двигателя. Модернизация не требует полной замены руля, а лишь центральной части, где теперь используются традиционные кнопки для управления телефоном, круиз-контролем и навигацией. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Решение о переходе к физическим кнопкам связано с отзывами клиентов, которые жаловались на неудобство использования сенсорных элементов во время движения. Ferrari уже продемонстрировала такой подход на модели Amalfi Coupe, подчеркнув возвращение к классическим элементам управления. Теперь дилеры активно предлагают эту опцию, чтобы сделать новые автомобили более удобными для водителей.

Этот шаг отражает общую тенденцию в автомобильной индустрии, где сенсорные интерфейсы иногда уступают место более тактильным решениям. В случае с Ferrari, обновление направлено на улучшение пользовательского опыта без ущерба для дизайна или функциональности.