В России сняли с хранения и выставили на продажу ВАЗ-2109

"Российская газета" выяснила, что в Московской области выставили на продажу ВАЗ-2109, который с 1989 года проехал не так и много - 20 тысяч км.

"Автомобиль в родном исполнении, без ДТП и окрасов. В салоне запах нового авто. ПТС оригинал, выдан в 2004 году взамен книжки годов СССР. С ценой не ошибся", - говорится в объявлении.

Судя по фото, машина действительно в отличном состоянии.

Под капотом у "девятки" двигатель 1,3 литра, который выдает 64 л.с. Коробка - механика. Привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Перми на продажу выставили ВАЗ-2113, который с 2010 года проехал 17 900 км.