Audi готовит пополнение в семействе А6

Немецкая компания готовит пополнение в семействе А6, которым станет самый крупный серийный универсал в истории компании. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы представили, как он будет выглядеть.

Модель А6 ведёт свою историю с 1994 года, именно тогда дебютировало первое поколение «шестёрки», пришедшее на смену семейству Audi 100. Сегодня на конвейере уже шестое поколение А6, которое было представлено в виде универсала год назад, а спустя месяц к нему добавился и седан. Сейчас компания готовит ещё несколько модификаций, среди которых традиционная топ-версия RS6, а также совершенно новый для компании вариант — удлинённый универсал.

Эта модель создаётся для китайского рынка в содружестве с крупнейшей государственной автомобилестроительной компанией Китая SAIC, которая также владеет 50% в СП с Audi, Skoda и Volkswagen (кстати, предыдущее детище Audi и SAIC провалилось в продажах). Для этого рынка характерны удлинённые версии европейских моделей, однако универсал на базе А6 создаётся впервые. Любопытно, что, несмотря на очевидное родство с семейством А6, автомобиль будет носить индекс A7L. Помимо увеличенной колёсной базы, новинка получит также более длинный задний свес, что позволит существенно расширить пространство багажного отсека (которое в новом поколении уменьшилось с 565 до 503 л из-за особенностей мягкогибридной надстройки). Кроме того, у длиннобазного универсала боковые окна сделаны безрамочными, подобно модели А7. Самое же заметное отличие в дизайне будет сзади: универсал получит иное оформление крышки багажника, а номерной знак переместится на задний бампер. Что же касается передней части, то здесь могут сделать новый передний бампер в стиле китайской же модели А5 Sportback.

Как и остальные представители семейства А6, новый универсал А7L будет сделан на архитектуре PPC (Premium Platform Combustion). Под капотом ожидаются хорошо знакомые 2,0-литровые четырехцилиндровые моторы TSI с различной степенью форсировки, а также 3,0-литровый V6 TSI в сочетании с полным приводом quattro. Габариты нового универсала пока неизвестны, нынешний же A6 Avant обладает длиной в 4990 мм, а его колёсная база составляет 2927 мм.

Премьера новинки должна состояться в ближайшие месяцы (как вариант, на грядущем Шанхайском автосалоне в апреле).