В России готовится премьера кроссовера GAC Aion

Продажи нового электрического кроссовера GAC Aion V в России официально стартуют уже в марте. Перед самым дебютом компания решила подробно рассказать, что ждет будущих владельцев.

Машина получилась довольно компактной: при длине в 4,6 метра и ширине чуть больше 1,85 метра колесная база у неё внушительная – 2775 миллиметров. Это обычно хорошо сказывается на пространстве внутри. Багажник, кстати, вмещает 427 литров, что для электромобиля такого класса вполне достойно.

Под капотом (хотя у электрокаров его, строго говоря, нет) – один мотор на передней оси. Его мощность 204 лошадиные силы, что позволяет разогнаться с нуля до сотни за 7,9 секунды. Но главный козырь не в динамике, а в зарядке. Батарею можно пополнить с 30% до 80% всего за 16 минут, а полный цикл с 10% до 80% занимает 24 минуты. На одной зарядке, по заявлению производителя, можно проехать до 580 километров.

Чтобы сберечь заряд батареи в холодную погоду, в кроссовере используется система климат-контроля с тепловым насосом. Она эффективнее обычных обогревателей и тратит на обогрев салона меньше драгоценной энергии.

Что касается безопасности, то здесь список тоже впечатляет. Помимо семи подушек, машина получила адаптивный круиз-контроль, помощники удержания в полосе и контроля слепых зон, а также систему предупреждения при движении задним ходом. Датчики парковки спереди и сзади плюс камера с обзором на 360 градусов входят в базовое оснащение – парковаться должно быть удобно.

Выбрать цвет и интерьер можно будет под свой вкус. Кузов предлагается в семи вариантах: классические черный, белый, серый, серебристый, а также более яркие бежевый, синий и двухцветная комбинация синего с белой крышей. Салон же доступен в трех цветовых схемах: темной, светлой или терракотовой.

Точные цены, полный список комплектаций и финальное оснащение для российского рынка станут известны непосредственно перед стартом продаж, то есть уже совсем скоро.